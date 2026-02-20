Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
Rıdvan Dilmen'den Kante ve Tedesco eleştirisi

Rıdvan Dilmen'den Kante ve Tedesco eleştirisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu. Rıdvan Dilmen, N'Golo Kante transferini ve Tedesco’nun saha içi tercihlerini eleştirdi.

Furkan Çelik
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçında Nottingham Forest karşısında 3-0 mağlup oldu. Kadıköy’de alınan sonuç tur umutlarını zora soktu.

İngiliz temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve skoru ikinci yarıda 3-0’a taşıdı. Sarı-lacivertli ekip oyun olarak da beklentilerin altında kaldı.

Karşılaşma sonrası Sports Digitale Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Avrupa’nın Fenerbahçe için önemsiz görülemeyeceğini belirterek “Avrupa önemli değil diyenlere katılmıyorum” dedi.

Dilmen, Galatasaray’ın Juventus karşısındaki performansını örnek göstererek “Sen de çıkıp yenmek zorundasın” ifadeleriyle camiaya mesaj verdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihlerini de değerlendiren Rıdvan Dilmen, iki ayaklı eşleşmelerde stratejinin kritik olduğunu vurguladı.

Yeni transfer N'Golo Kante üzerinden yönetime yüklenen Dilmen, “100 milyon Euro’ya iki oyuncu alındı. Kante gerçekten ihtiyaç mı?” sorusunu yöneltti.

Kante’nin 34 yaşında olduğunu hatırlatan Rıdvan Dilmen, oyuncunun 6 numarada kullanılmaması halinde verimin düşeceğini savunarak “8 numarada oynayacaksa 45 milyon Euro vermem” dedi.

Maçın kopan bölümünde Kante’nin 6 numarada denenmesi gerektiğini belirten Dilmen, mevcut kullanımın oyuncuyu zor durumda bırakabileceğini ifade etti.

