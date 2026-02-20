Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini sırayla Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White kaydetti.
Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini yapay zeka değerlendirdi
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde evinde karşılaştığı N. Forest'a 3-0 kaybetti. Haftaya oynanacak rövanş maçı öncesi yapay zekaya tur ihtimalini sorduk.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 6 resmi maçın ardından sahadan yenilgiyle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak takımı belirleyecek olan rövanş mücadelesi 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
Yapay zekaya temsilcimiz Fenerbahçe'nin tur ihtimalini sorduk.
Yapay Zekanın Değerlendirmesi
Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı ve müsabaka 0-3 Nottingham Forest lehine sonuçlandı. Goller Murillo (21.), Igor Jesus (43.) ve Morgan Gibbs-White (50.) tarafından kaydedildi. Rövanş karşılaşması, 26 Şubat 2026 tarihinde İngiltere'de, City Ground Stadyumu'nda oynanacaktır.
İlk maçtaki 3-0'lık skor nedeniyle Fenerbahçe'nin tur atlaması için deplasmanda en az 4 farklı galibiyet elde etmesi gerekmektedir (örneğin 0-4 veya daha yüksek farkla galibiyet durumunda direkt tur; 3 farklı galibiyet halinde uzatmalar veya penaltılar söz konusu olur)
Takım kadrosu açısından değerlendirildiğinde: Milan Skriniar'ın sakatlığı nedeniyle stoper hattında önemli bir eksiklik söz konusudur. Jayden Oosterwolde ve ne kadar rotasyon olsa da Fred, ilk maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle rövanşta cezalı durumdadır (sol bek/stoper ve orta saha dinamizmi açısından kritik kayıplar).
Nottingham Forest, yeni teknik direktör Vítor Pereira yönetiminde ilk maçta üstün bir performans sergilemiş olup, Premier Lig seviyesindeki fiziksel ve tempolu oyun yapısıyla momentum üstünlüğüne sahiptir.
Net Tahmin
Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimali yaklaşık %10 seviyesindedir. Bu oran, en iyimser senaryolarda (mucizevi bir performans, rakibin dağılması vb.) %12'ye yaklaşabilir; ancak gerçekçi değerlendirmede %8-12 aralığı makul görünmektedir. Nottingham Forest'ın turu geçme olasılığı ise %88-92 bandında değerlendirilmektedir.
Futbolun doğası gereği sürprizlere her zaman açık olsa da, mevcut tablo turun Nottingham Forest lehine sonuçlanma ihtimalini güçlü kılmaktadır.