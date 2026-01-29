Başkent Buenos Aires’teki Gran Rex Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösteride sahneye çıkan Milei, Arjantin müziğinin efsane isimlerinden Sandro’nun şarkılarını seslendirdi. O anlara ait görüntülerin paylaşılmasıyla performans geniş bir tartışma başlattı.
Arjantin Devlet Başkanı şarkı söyledi ülke karıştı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski sevgilisi Fátima Flórez’in sahne aldığı gösteriye sürpriz bir şekilde katılarak izleyiciler karşısında şarkı söyledi. Bu beklenmedik olay ülkede kısa sürede gündem oldu.Derleyen: Hande Karacan
Kimi izleyiciler ve destekçileri, Milei’nin samimi ve rahat tavrını alkışlarken, bazı kesimler ise devlet başkanının bu tür bir sahneye çıkmasını eleştirdi. Performans, şaşkınlıkla karşılanan anların yanı sıra yoğun yorumlara da neden oldu.
İLİŞKİLERİ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU
Oyuncu ve komedyen Fátima Flórez, tiyatro sahnesindeki imitatörlük yeteneğiyle tanınırken, geçmişte Milei’yi taklit ettiği gösterilerle de dikkat çekmişti. İkilinin ilişkisi kamuoyunda uzun süre gündemde kalmış, Flórez 2023–2024 yılları arasında Milei’nin partneri olarak öne çıkmıştı.
TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Arjantin’de Milei’nin özel hayatının kamusal alanla iç içe geçmesi sık sık tartışma yaratırken, bu sahne performansı da benzer tepkileri beraberinde getirdi.
Sosyal medyada destek mesajları kadar, devlet başkanının resmi kimliğiyle eğlence dünyasında yer almasını eleştiren paylaşımlar da dikkat çekti.