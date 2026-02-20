İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" komisyonunun raporlarını değerlendiriyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İHANETİN ZAMAN AŞIMI OLMAZ"

Aziz Türk Milleti... Süreç raporu bir ihanet belgesidir. Bir itirafın kendisidir. Bu rapor PKK'nın silahlarını bırakmadığının apaçık itirafıdır. Bu rapor bir ihanet belgesidir. İhanetin kendileri de farkındadırlar. Raporda da yer aldığı gibi komisyonda bulunanlara cezasızlık zırhı giydirmişlerdir. Ama unutulmamalıdır ki ihanetin zaman aşımı yoktur.

