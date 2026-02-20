Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
KULÜP YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 SÜPER LİG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler…

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler…

Dijital bankacılık üzerinden ilk kez hesap açanlara özel sunulan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları hız kazandı. Toplam limitlerin 90 bin TL’ye ulaştığı bu dönemde, bankalar 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle faizsiz nakit imkanı sunuyor.

Süleyman Çay
Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler…

Aldığı maaş yetmeyince borç batağında olan pek çok kişi, ödemelerini yapılandırmak için faizsiz kredilerde umut arıyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 2

Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve rekabet, vatandaşın lehine dönüştü. Mobil uygulamalar üzerinden "müşteri ol" butonunu kullanarak banka bünyesine katılan yeni kullanıcılara, kısa vadeli ve sıfır faizli finansman paketleri sunuluyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 3

Kampanyalar genellikle nakit avans ve ihtiyaç kredisi olmak üzere iki farklı kalemden oluşuyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 4

Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

Güncel kampanya verilerine göre faizsiz nakit sunan bankalar ve limitleri şöyle:

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 5

DenizBank: Listede en yüksek limiti sunan banka oldu. 65 bin TL kredi ve 25 bin TL nakit avans ile toplamda 90 bin TL limit sağlıyor (Vade: 3 ay).

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 6

QNB: Toplamda 85 bin TL nakit imkanı sunuyor. Bunun 60 bin TL’si kredi, 25 bin TL’si ise nakit avans olarak tanımlanıyor (Vade: 3 ay).

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 7

Garanti BBVA: Yeni müşterilerine toplam 75 bin TL finansman sağlıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor (Vade: 3 ay).

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 8

Enpara: 6 ay vade seçeneğiyle öne çıkan banka, 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 9

Türkiye İş Bankası: 25 bin TL nakit avans ve 30 bin TL ek hesap olmak üzere toplam 55 bin TL limit sunuyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 10

FAİZSİZ KREDİ KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT

Sistem basit bir işleyişe sahip: Banka, yeni müşterisine belirlediği limit dahilinde parayı teslim ediyor ve vade süresince sadece ana parayı geri alıyor. Ancak uzmanlar şu detayların altını çiziyor:

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 11

Ek Masraflar: "Faizsiz" ifadesi her zaman masrafsız anlamına gelmeyebilir. Tahsis ücreti veya sigorta bedeli gibi küçük maliyetler çıkabilir.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 12

Kredi Notu: Kampanyadan yararlanabilmek için sadece yeni müşteri olmak yetmiyor; kredi notunun da banka kriterlerine uygun olması gerekiyor.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 13

Vade Süresi: Bu krediler genellikle 3 ila 6 ay gibi kısa vadeli olduğu için aylık taksit tutarları yüksek olabiliyor. Bütçe planlaması buna göre yapılmalı.

Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler… - Resim: 14
Kaynak: Ekonomi Servisi
