Aldığı maaş yetmeyince borç batağında olan pek çok kişi, ödemelerini yapılandırmak için faizsiz kredilerde umut arıyor.
Bankalardaki faizsiz kredi yarışı kızıştı: En yüksek para verenler…
Dijital bankacılık üzerinden ilk kez hesap açanlara özel sunulan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları hız kazandı. Toplam limitlerin 90 bin TL’ye ulaştığı bu dönemde, bankalar 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle faizsiz nakit imkanı sunuyor.Derleyen: Süleyman Çay
Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve rekabet, vatandaşın lehine dönüştü. Mobil uygulamalar üzerinden "müşteri ol" butonunu kullanarak banka bünyesine katılan yeni kullanıcılara, kısa vadeli ve sıfır faizli finansman paketleri sunuluyor.
Kampanyalar genellikle nakit avans ve ihtiyaç kredisi olmak üzere iki farklı kalemden oluşuyor.
Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
Güncel kampanya verilerine göre faizsiz nakit sunan bankalar ve limitleri şöyle:
DenizBank: Listede en yüksek limiti sunan banka oldu. 65 bin TL kredi ve 25 bin TL nakit avans ile toplamda 90 bin TL limit sağlıyor (Vade: 3 ay).
QNB: Toplamda 85 bin TL nakit imkanı sunuyor. Bunun 60 bin TL’si kredi, 25 bin TL’si ise nakit avans olarak tanımlanıyor (Vade: 3 ay).
Garanti BBVA: Yeni müşterilerine toplam 75 bin TL finansman sağlıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği bulunuyor (Vade: 3 ay).
Enpara: 6 ay vade seçeneğiyle öne çıkan banka, 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor.
Türkiye İş Bankası: 25 bin TL nakit avans ve 30 bin TL ek hesap olmak üzere toplam 55 bin TL limit sunuyor.
FAİZSİZ KREDİ KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT
Sistem basit bir işleyişe sahip: Banka, yeni müşterisine belirlediği limit dahilinde parayı teslim ediyor ve vade süresince sadece ana parayı geri alıyor. Ancak uzmanlar şu detayların altını çiziyor:
Ek Masraflar: "Faizsiz" ifadesi her zaman masrafsız anlamına gelmeyebilir. Tahsis ücreti veya sigorta bedeli gibi küçük maliyetler çıkabilir.
Kredi Notu: Kampanyadan yararlanabilmek için sadece yeni müşteri olmak yetmiyor; kredi notunun da banka kriterlerine uygun olması gerekiyor.
Vade Süresi: Bu krediler genellikle 3 ila 6 ay gibi kısa vadeli olduğu için aylık taksit tutarları yüksek olabiliyor. Bütçe planlaması buna göre yapılmalı.