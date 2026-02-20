Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
KULÜP YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 SÜPER LİG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
PKK'nın tüm silahları bırakmasına gerek yokmuş! Saray'ın "süreç" planı ortaya çıktı

Süreç komisyonunun 5 Ağustos'tan bu yana 21 kez toplanmasının ardından hazırladığı raporda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" gerektiği yer aldı. Peki bu "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizmasına" nasıl işleyecek?

Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" planı belli oldu. Süreç komisyonunun raporunun ardından çalışmalar yasal zemine taşınacak.Öcalan'a umut hakkının dayanağını oluşturması beklenen infaz düzenlemelerinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu.

İktidara yakın Sabah Gazetesi'ne göre, teröristlere af öngören ve umut hakkının temellerini atan süreç raporunda, yasal düzenlemeler için 'son silahın bırakılması' gibi bir koşul aranmayacak. Terör örgütünün silah bırakmada 'belli bir sınıra gelmesi' yeterli sayılacak. Örneğin terör örgütünün, Kandil'e kadar olan alanı (Metina, Hakurk, Gara gibi) boşaltması gibi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının silah bırakıp bırakmadıklarını MSB ve MİT teftiş edecek. Silah bırakma konusunda gelinen aşama Erdoğan'a raporlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip etmek üzere bir kurumu doğrudan görevlendirecek

Rapor, örgüt üyelerinin topluma entegre edilmesini de içeriyor. Bunun için ise bir yasal düzenleme zorunluluğu doğuyor. Ancak TBMM, silah bırakma sürecinin hızlanmasını bekliyor. Eğer bu süreç hızlanırsa, TBMM, Nisan 2026 itibariyle örgüt üyelerini topluma entegre edecek yasalar için çalışmalarına başlayacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ikinci çözüm sürecinde, artık Öcalan'a umut hakkı için yasal zemin oluşturulmaya başlandı. Halihazırda umut hakkından faydalanmak için 36 yıl hapis yatması gereken Öcalan'ın bu haktan yararlanması için önünde 7 yıl daha var. İktidarın bu süreyi beklemeden neden Öcalan'ı biran önce çıkarmaya çalışmak istediği ise merak konusu

