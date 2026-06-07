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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan'dan ayrılmayı düşünen Portekizli yıldız için eski takım arkadaşı Theo Hernandez devreye girdi.

THEO HERNANDEZ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Haberde, Al Hilal forması giyen Theo Hernandez'in, yıllarca Milan'ın sol kanadında birlikte görev yaptığı Rafael Leao'yu Suudi Arabistan ekibine transfer olmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Milan taraftarlarının "Theao" adını verdiği ikilinin yeniden aynı takımda buluşma ihtimali gündeme geldi.

AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Portekiz Milli Takımı kampında konuşan Leao, kariyerinde yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek Milan'dan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Yıldız futbolcu açıklamasında, "Premier Lig ya da La Liga benim yeteneklerimi daha iyi ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERLİ OLMADI

İtalyan basınına göre; Galatasaray'ın Leao'ya yıllık 10 milyon euro net maaş teklif ettiği ancak bu teklifin oyuncunun kararını değiştirmediği aktarıldı.

Portekizli futbolcunun önceliğinin Avrupa'nın üst düzey liglerinde kariyerine devam etmek olduğu vurgulandı.