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Kaynak: AA

Anadolu Efes'te oyuncular, yeni sezon öncesinde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Takımın yeni transferlerinden Mike James de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Efes'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren James, “Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Oldukça iyi bir takımı bir araya getirdik” dedi.

Hazırlık döneminin milli takımlarda bulunan oyuncular nedeniyle farklı geçtiğini belirten James, oyuncuların takıma dönem dönem katılmak zorunda kaldığını ifade etti.

“ÖNEMLİ OLAN SEZONU NASIL BİTİRDİĞİNİZ”

EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu olmasının üzerinde oluşturduğu baskıya ilişkin konuşan James, bireysel beklentilerden çok takımın gelişimine odaklandığını söyledi.

Tecrübeli basketbolcu, sezona nasıl başlandığından çok nasıl bitirildiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, hedeflerine ulaşabilmek için takım olarak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

“LİGİN KALİTESİNİ BİLİYORUM”

Türkiye'deki takımlar hakkında da konuşan Mike James, daha önce özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı birçok karşılaşmaya çıktığını söyledi.

Diğer Türk takımlarını yeterince izleyemediğini ifade eden James, Türkiye Ligi'nin kalitesini bildiğini ve bu seviyeye ulaşabilmek için takım olarak gelişmeleri gerektiğini kaydetti.

EuroLeague tarihinde kendisini nerede gördüğü sorusuna ise James, kesin bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu belirterek, kendisini EuroLeague'in en iyisi olarak görebileceğini ifade etti.