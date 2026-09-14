Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek

İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek

Finans Analisti İslam Memiş, Fed’in faiz kararı öncesi piyasalarda yüksek volatilite beklediğini belirterek kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Memiş, ons ve gram altında yeni eşiklere yönelik rakam verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklanırken Finans Analisti İslam Memiş’ten piyasalara ilişkin değerlendirmeler geldi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 2

Memiş, haftanın özellikle Fed kararı nedeniyle yüksek volatiliteyle geçebileceğini belirterek yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 3

Memiş, Fed’in faiz kararının çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacağını, Fed Başkanı’nın basın toplantısının ise 21.30’da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 4

Memiş, bu süreçte piyasalarda önemli hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 5

Memiş, değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek bu haftayı “çarşambadan önce” ve “çarşambadan sonra” şeklinde iki ayrı dönem olarak değerlendirdi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 6

Küresel piyasalarda bu hafta veri yoğunluğunun devam edeceğini belirtti.Memiş, Fed’in faiz kararının piyasaların yönü açısından önemli bir gelişme olacağını söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 7

Memiş, yüksek volatilite beklentisi nedeniyle özellikle kısa vadeli işlemler konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 8

Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi değerli ve endüstriyel metallerde satışların başladığını söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 9

Memiş, petrol fiyatlarının haftaya yüksek seviyelerde başlamasının da altın ve gümüş fiyatlarında satıcılı seyre neden olduğunu söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 10

Memiş, ons altının 4.330 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 11

Fed’in faiz kararının ardından fiyatın 4.300 dolar seviyesinin altına gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 12

Ons altında 4.200-4.300 dolar aralığının takip edilebileceğini belirtti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 13

Memiş, Fed’in faiz indirimini pas geçmesi durumunda ise fiyatın hızlı şekilde 4.400 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 14

Memiş, altın ve gümüşte düşüş yönündeki beklentisini koruduğunu ancak yaşanabilecek gerilemelerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 15

Gram altının yeni haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı piyasasında 6.765 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 16

Memiş, bu hafta için 6.700-6.800 lira aralığının teknik açıdan izleneceğini kaydetti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 17

Gümüşün ons fiyatının ise 64 dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 18

Memiş, fiyatın teknik olarak 62 dolar, hatta 61 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 19

Yukarı yönlü hareketlerde ise 65 dolar seviyesinin direnç konumunda kalacağını söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 20

Memiş, Fed kararının ardından küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirterek kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini yineledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 21

Piyasalarda özellikle çarşamba gününden sonra önemli bir kırılım beklediğini ifade eden Memiş, yatırımcıların bu süreçte yüksek volatiliteye karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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