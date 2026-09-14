Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklanırken Finans Analisti İslam Memiş’ten piyasalara ilişkin değerlendirmeler geldi.
İslam Memiş altında rakam verdi: Fed kararı gram altını etkileyecek
Finans Analisti İslam Memiş, Fed’in faiz kararı öncesi piyasalarda yüksek volatilite beklediğini belirterek kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Memiş, ons ve gram altında yeni eşiklere yönelik rakam verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, haftanın özellikle Fed kararı nedeniyle yüksek volatiliteyle geçebileceğini belirterek yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.
Memiş, Fed’in faiz kararının çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacağını, Fed Başkanı’nın basın toplantısının ise 21.30’da gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Memiş, bu süreçte piyasalarda önemli hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.
Memiş, değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek bu haftayı “çarşambadan önce” ve “çarşambadan sonra” şeklinde iki ayrı dönem olarak değerlendirdi.
Küresel piyasalarda bu hafta veri yoğunluğunun devam edeceğini belirtti.Memiş, Fed’in faiz kararının piyasaların yönü açısından önemli bir gelişme olacağını söyledi.
Memiş, yüksek volatilite beklentisi nedeniyle özellikle kısa vadeli işlemler konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.
Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi değerli ve endüstriyel metallerde satışların başladığını söyledi.
Memiş, petrol fiyatlarının haftaya yüksek seviyelerde başlamasının da altın ve gümüş fiyatlarında satıcılı seyre neden olduğunu söyledi.
Memiş, ons altının 4.330 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.
Fed’in faiz kararının ardından fiyatın 4.300 dolar seviyesinin altına gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.
Ons altında 4.200-4.300 dolar aralığının takip edilebileceğini belirtti.
Memiş, Fed’in faiz indirimini pas geçmesi durumunda ise fiyatın hızlı şekilde 4.400 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti.
Memiş, altın ve gümüşte düşüş yönündeki beklentisini koruduğunu ancak yaşanabilecek gerilemelerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.
Gram altının yeni haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı piyasasında 6.765 lira seviyesinde olduğunu söyledi.
Memiş, bu hafta için 6.700-6.800 lira aralığının teknik açıdan izleneceğini kaydetti.
Gümüşün ons fiyatının ise 64 dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı.
Memiş, fiyatın teknik olarak 62 dolar, hatta 61 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 65 dolar seviyesinin direnç konumunda kalacağını söyledi.
Memiş, Fed kararının ardından küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirterek kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini yineledi.
Piyasalarda özellikle çarşamba gününden sonra önemli bir kırılım beklediğini ifade eden Memiş, yatırımcıların bu süreçte yüksek volatiliteye karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.