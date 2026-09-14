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Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji için transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yunanistan'ın dev kulüplerinden Olympiakos'un 28 yaşındaki santrfor için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Olympiakos, Mouandilmadji'nin transferi için Samsunspor'a resmi teklif yaptı. Karadeniz ekibi ise Yunan temsilcisinden gelen ilk teklifi kabul etmedi.

SAMSUNSPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Samsunspor yönetiminin başarılı golcüyü kolay bırakmak istemediği ve Mouandilmadji için 10 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Olympiakos'un ilk teklifinin reddedilmesinin ardından Yunan ekibinin yeni bir teklifle Samsunspor'un kapısını çalıp çalmayacağı merak konusu oldu.

52 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda 52 karşılaşmaya çıkan Mouandilmadji, 23 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Çadlı santrforun Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.