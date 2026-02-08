Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün aleyhinde sosyal medya hesabından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım" yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli Erzurum'da gözaltına alınarak Emniyet'e sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez" dedi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.

Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır.

AİLE BAKANLIĞI: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

CHP: HORLANAN ANADOLU KADINININ GELENEKSEL KIYAFETİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Akgün'ü hedef alan paylaşıma ilişkin, "Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz" açıklamasını yaptı.

Emir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz. Burada söylenen sözden ne kadar rahatsız olursak olalım, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçunun oluşmadığını da ekleyelim. Bir densiz bir söz söylediğinde kapısına polis yollamak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu halk söyleneni de söyleyeni de vicdanında tartacak ferasettedir."

CHP KADIN KOLLARI: SİZİN ONAYINIZA MUHTAÇ DEĞİL

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da yaşananlara tepki göstererek "Zeynep Başkan da bu ülkedeki hiçbir kadın da sizin onayınıza muhtaç değildir. Liyakat, ağzından nefret akanların tekelinde hiç değildir" dedi.

Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir kadını görevinden, emeğinden, iradesinden değil; kıyafetinden, inancından aşağılamaya çalışan akıl siyaset üretemez, yönetemez, söz söyleyemez. Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Zeynep Başkan da bu ülkedeki hiçbir kadın da sizin onayınıza muhtaç değildir. Liyakat, ağzından nefret akanların tekelinde hiç değildir. Bir kadını aşağılayarak üstünlük kurduğunu sananlar, aslında kendi yetersizliklerini ve çapsızlıklarını ifşa eder ve bu dili de, bu zihniyeti de toplumun vicdanı mutlaka mahkum edecektir."