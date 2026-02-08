Kazuyoshi Miura, yeni takımıyla ilk maçına çıktı...
Kazuyoshi Miura'nın durmaya niyeti yok: 58 yaşında yeni takımıyla sahada
Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, yeni takımı Fukushima United formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve maça da ilk 11'de başladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Japon profesyonel futbolunun 100. yıl dönümünü kutlayan sezonun açılış maçında, Kazuyoshi Miura, Fukushima United'ın ilk maçında ilk 11'de yer alarak taraftarları etkiledi.
Kazuyoshi Miura'nın formasını giydiği Fukushima United ile Ventforet karşı karşıya geldi; Ventforet maçı 4-1 kazandı.
Kazuyoshi Miura, karşılaşmanın 20. dakikasında oyundan çıktı.
Miura, 58 yaşında ve bu ayın sonunda 59 yaşına girecek .
Miura, Yokohama FC'den kiralık olarak Haziran 2026 sonuna kadar Fukushima United'ın ailesine katıldı.
Futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.
