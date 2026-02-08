Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Balıkesir’de düzenlenen Fenerbahçeliler buluşmasında kulübün geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sadettin Saran'a karşı geldi: Fenerbahçe başkan adaylığını duyurdu
Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Barış Göktürk, kulübün geçici başarılardan ziyade kalıcı bir sistem reformuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve 2027 yılı için Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladıDerleyen: İbrahim Doğanoğlu
Göktürk, 2027 yılında 120. yaşını dolduracak Fenerbahçe’nin artık geçici başarılar yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem reformuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı:
“Fenerbahçe’nin sorunu şahıslardan kaynaklanmıyor, esas problem sistem eksikliği. Para ve bolluk dönemlerinde gelen geçici şampiyonluklar yerine, kurumsal ve kalıcı başarılara odaklanmalıyız.”
1998–2002 yıllarında yapılan yapısal reformların, 2001–2011 döneminde kulübe 10 yılda 5 şampiyonluk getirdiğini hatırlatan Göktürk, doğru yatırımların ve sistemin kalıcı başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.
Konuşmasında dünya sporundan örnekler de veren Göktürk, ikinci olmanın önemine değinerek şu ifadeyi kullandı:
“Tyson Gay dünya rekoru kırdı ama Usain Bolt’un gerisinde ikinci olduğu için hatırlanmıyor. Tarih acımasızdır; ikincileri hatırlamaz.”
Fenerbahçe’nin son 40 yıldaki yalnızca 8 şampiyonluğuna dikkat çeken Göktürk, plansız harcamaların kulübün geleceğini ipotek altına aldığını belirtti:
“Astronomik ücretlerle yapılan transferler ve abartılı maaşlar… Ama yine de şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım.”
Seçim tartışmalarına da açıklık getiren Göktürk, 2026 yılında aday olmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.
Göktürk: “Her yıl seçim yapmak Fenerbahçe’nin menfaatine değildir. Bizim hazırlığımız, 120. yılı olacak 2027 genel kurulu içindir. Arkadaşlarım ve ben, Fenerbahçe’nin geleceğine ışık tutacak kalıcı bir sistem için çalışıyoruz.”
Göktürk, 2024 tarihinde yapılan ve Sadettin Saran'ın yarıştan çekildiği başkanlık seçiminde Saran'ın en yakınlarından biri olarak yer almıştı.