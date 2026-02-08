Ekonomik kriz ve enflasyonun arttığı Türkiye'de, Ramazan öncesi tüketim ürünlerine zamlar gelmeye başladı. Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan ayı öncesi fiyatları yzüde 15 artırma kararı aldı.

TAVUK İHRACATI DURDURULDU

Ticaret Bakanlığı, Tavuk üreticileri ve satıcılarının yaptığı bu hamleye karşın, Bakanlık, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek için tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.

Uygulamanın, ramazan süresince arzı artırarak fiyatları dengelemeyi hedeflediği ifade ediliyor.