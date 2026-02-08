Geçen yıl vefat eden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un çocukları, son dönemde özel hayatlarıyla sıkça gündeme geliyor.Geçen yıl vefat eden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un çocukları, son dönemde özel hayatlarıyla sıkça gündeme geliyor.
Miras kavgası ortasında sürpriz nikah: Ferdi Tayfur’un en büyük oğlu Timur Turanbayburt evlendi: Babasına böbreğini bağışlamıştı…
2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur’a böbreğini bağışlayan en büyük çocuğu Timur Turanbayburt, beklenmedik bir şekilde nikâh masasına oturdu. Turanbayburt, evliliğini “Hoş geldin meleğim” notuyla duyurarak mutluluğunu paylaştı.
Ferdi Tayfur’a böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt, hayatının yeni bir sayfası açtı.Eşinin kimliğini açıklamayan Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafla sevincini takipçileriyle buluşturdu.
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un, 2023’te evlendiği eşi Muhammet Aydın’a “ihanet” iddiasıyla boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.
Dava dosyasında, Aydın’ın üç farklı kadınla yazıştığı ve bu mesajların cinsel içerikli olduğu belirtilmişti.
Boşanma ve aldatma iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Boşanma davasını kendisinin açtığını vurgulayan Muhammet Aydın şöyle konuştu: "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı, bir Allah bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var, evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var davayı açan maalesef benim. Hakkımızda hayırlısı olsun"
Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda da hayırlısı olsun"
“CANIM KIZLARIM ANNENİZİ ALDATMADIM”
Son paylaşımında iki kızına hitap eden Aydın, "Can parçalarım, can kızlarım. Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde de zaten bileceksiniz de gene de babanız açıklama yapmış olsun" diyerek ihanet suçlamalarını kesin bir dille reddetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Avukat Cesur Tünç üzerinden dava açan Tuğçe Tayfur, eşinin kendisini birden fazla kez aldattığını savunmuştu.
Tayfur, Muhammet Aydın’ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve fotoğraflarını delil olarak mahkemeye sunmuştu. İddialara göre Aydın, Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur’un eski kafesinde gizlice buluşuyordu. Yazışmalarda Y.D.’nin kameralardan kaçınmak istediği belirtilmişti.
Ayrıca M.K. ile cinsel içerikli mesajlar ve Ö.T. adlı kadınla otelde buluştuğu öne sürülüyordu. Dava yakında görülecek.Tuğçe Tayfur daha önce 2009’da Tolga Ertuğrul’la, 2012’de Taner Şafak’la evlenmiş; bu evliliklerden biri 2010’da, diğeri 2019’da bitmişti. 2017’de oğlu Taner Efe doğmuştu.
2023’te Muhammet Aydın’la evlenen Tayfur, bu birliktelikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adlı iki kız çocuğu sahibi oldu. İhanet iddialarının ardından boşanmaya karar veren Tayfur’un çevresine “Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe” dediği aktarılıyor.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur, tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, Türk arabesk müziğinin en ikonik ve sevilen isimlerinden biriydi. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist olarak tanınır.
Doğum: 15 Kasım 1945, Adana (Yüreğir ilçesi, Taşçı / Hürriyet Mahallesi)
Ölüm: 2 Ocak 2025, Antalya (79 yaşında) – Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Hayatı zorluklarla dolu geçti. Babası Cumali Turanbayburt, ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olduğu için oğluna bu ismi verdi. Babasının pavyon çıkışı öldürülmesi üzerine eğitimini yarıda bıraktı, yoksulluk içinde büyüdü.
Çiftlikte traktör şoförlüğü yaptı, pamuk taşıdı, düğünlerde şarkı söyledi. 16 yaşında İstanbul’a gidip şarkıcı olmayı denedi ama ilk denemeleri başarısız oldu. 1960’ların sonunda plak yapmaya başladı; “Huzurum Kalmadı” gibi eserlerle tanındı.
Ünlü şarkıları arasında şunlar öne çıkar: Huzurum Kalmadı, Çeşme, Emmoğlu, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Seni Dilendim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Sanma Sana Dönerim.
30’dan fazla albüm çıkardı, dokuz kez Altın Plak kazandı. 1982’de kendi şirketi Ferdifon Plakçılık’ı kurdu. 30’un üzerinde Yeşilçam filmi çevirdi (bazılarını yönetti ve senaryosunu yazdı), arabesk filmlerin önemli yüzlerinden biri oldu.
Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşadı: Yüz felci geçirdi, sahnelerden uzak kaldı. 2020’de böbrek yetmezliği nedeniyle oğlu Timur Turanbayburt’tan böbrek nakli aldı. 2024 sonunda Marmaris’te rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, ardından Antalya’da tedavi gördü ve 2 Ocak 2025’te organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
