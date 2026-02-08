Milli fubtolcu Samet Akaydın, Panathinaikos'ta oynadığı sırada yaşanan olayı ayrıntıları ile anlattı. Olympiakos maçına hazırlık yaparken, 19 Mayıs sabahı milli bayramı kutlamak amacıyla bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Ancak bu paylaşım, kulüp içinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Futbolcu, kahvaltı sonrası paylaşımı yaptığını ve ardından takım toplantısına katıldığını belirtti. Toplantıda ilk 11'de olmadığını fark eden Akaydın, sportif direktörün kendisine gelerek paylaşımı kaldırmasını talep ettiğini söyledi. Direktör, paylaşımın Yunan taraftarlar arasında büyük tepki yarattığını ve silinmemesi halinde sorun yaşanacağını ifade etti.

PAYLAŞIMI SİLMEYİ REDDETTİ

Akaydın, kulüp yetkililerine bunun Türkiye'nin milli bayramı olduğunu ve kendileriyle alakası olmadığını vurguladı. "Ben Türk'üm, milli bayramımı kutlayacağım" diyerek paylaşımı silmeyi reddetti. Buna rağmen yönetim, silinmesi için ısrar etti ve mesajlar gönderdi.

Soyunma odasına gittiğinde formasının da kaldırıldığını gören futbolcu, yetkililerin "Statta sana büyük tepki var, seni koruyamayız" diyerek kendisini kadroya almayacaklarını bildirdiğini aktardı.

Akaydın, maç sırasında soyunma odasında kalmasını istediklerini ancak bunu kabul etmeyerek menajerini arayıp stattan ayrıldığını dile getirdi.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİNE ETKİSİ

Olayın ardından Panathinaikos'a dönmediğini belirten Akaydın, o dönemde Fenerbahçe'den bonservisinin alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ancak bu yaşananların yolların ayrılmasına neden olduğunu ifade etti. Fatih Terim'in ayrılışından sonra da benzer konuşmaların yapıldığını ancak sonuçsuz kaldığını ekledi.

Samet Akaydın'ın 19 Mayıs paylaşımı şöyle: