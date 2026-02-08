Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in giyimi üzerine sosyal medya hesabından tepki çeken ifadeler kullanan "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İYİ Parti üyesi olarak da bilinen şahıs hakkında harekete geçildi.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, şahsın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından şahısın kullandığı ifadelere yönelik tepki içeren bir paylaşım yaptı:

Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir.

Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur.

Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz.

NE OLMUŞTU?

Şahsın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'in giyimi üzerine sarf ettiği ifadeler tepki çekmişti.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya müdahil olarak süreci takip edeceklerini ifade etmitşti.

Tepki çeken o paylaşım: