Rekabetin giderek yükseldiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da dün akşamki yayında yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık parkurunda karşılaştı.
Survivor’da bu hafta kim veda edecek? Eleme adayları belli oldu
Survivor’da 7 Şubat 2026 Cumartesi gecesi yayınlanan bölüm, nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme adaylarının netleşmesiyle sona erdi. Gönüllüler üçüncü dokunulmazlığı kazandı. Ünlüler’den Serhan ve Nagihan’ın seçimiyle Murat potaya girdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yoğun tempolu mücadelede Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı ve Ünlüler ekibinden iki isim potaya girdi. Son bölümde kimin eleme potasına girdiği sorusu yanıt buldu.
Bu haftanın belirlenen eleme adayları arasında Doğuş ve Can da yer almıştı. 7 Şubat 2026 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi ekip aldı? Dün gece 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? İşte bölümde öne çıkan gelişmeler.
Tv8’de yayınlanan 7 Şubat 2026 tarihli Survivor’da kırmızı ve mavi takımlar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda parkurda ter döktü.
Buna karşılık Ünlüler takımından haftanın dördüncü ve beşinci eleme adayları belirlendi. Gergin atmosferde düello eşleşmeleri de açıklandı. Dün akşam Survivor’da 3. ve 4. eleme adayı kimlerdi? Ünlüler-Gönüllüler’de potaya kim girdi?
SURVIVOR 2026’DA DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
7 Şubat 2026’da yayınlanan bölümde Ünlüler-Gönüllüler takımları ödül ve dokunulmazlık için zorlu parkurda mücadele etti. Kırmızı ve mavi ekiplerin çekişmeli yarışı nefesleri kesti.
Üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
SURVIVOR’DA ELEME POTASINA KİM GİRDİ?
2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını oylamayla belirledi.
Takım oylamasında üçüncü eleme adayı Serhan seçildi. Performans lideri Nagihan ise dördüncü aday olarak Murat’ı potaya yolladı. Haftanın eleme adayları böylece Doğuş, Can, Serhan ve Murat şeklinde şekillendi.
ADAYLIĞI DÜŞEN YARIŞMACILAR
Seyirci oylaması sonucunda Murat ile Serhan’ın eleme adaylığı sona erdi. Bu gelişmenin ardından düelloda Doğuş ve Can karşı karşıya gelecek.