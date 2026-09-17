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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan evlenmek istediğini duyuran ve eş adayında aradığı kriterleri tek tek sıralayan ünlü işletmeci, aradığı aşkı bulup evlilik yolunda ilk adımı attı. Ancak partneriyle paylaştığı samimi görüntüler, eski eşi Deniz Çelebi ile mahkemelik olmasına yol açtı.

EVLİLİK İLANINDAN SUÇ DUYURUSUNA

46 yaşındaki işletmeci, aile hayatı özlemi çektiğini belirterek sosyal medya üzerinden taliplerine çağrıda bulunmuştu. Eş adayının Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu olmasını; deniz ürünlerini, hayvanları, gezmeyi ve köy hayatını sevmesini şart koşan Çiçek, aradığı partneri kısa sürede buldu. Kimliğini açıklamadığı sevgilisine diz çökerek evlilik teklif eden ve dudak dudağa pozlarını "Yanında olduğum her an 'İşte benim kadınım' dedim" notuyla paylatan işletmeci, bu hamlesiyle eski eşinin tepkisini çekti.

ÇOCUKLAR AKRAN ZORBALIĞINA UĞRUYOR

Ahmet Çiçek’in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı ve iki çocuğunun velayetini üstlenen Deniz Çelebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Çiçek’in sosyal medyada paylaştığı öpüşme görüntülerinin çocukların okul çevresinde hızla yayıldığı ve arkadaşları tarafından çocuklara gönderilerek akran zorbalığı yapıldığı öne sürüldü.

"BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDEMEMELİ"

Konuyu adli makamlara taşımanın yanı sıra kamuoyuna da seslenen Deniz Çelebi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Meselelerinin bir yetişkinin özel hayatı olmadığını vurgulayan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Mesele, yetişkinlerin kamuya açık davranışlarının bedelini çocukların ödemek zorunda kalmasıdır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere bütün yetkili mercilere çağrım; çocuklarımın üstün yararı için konunun hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereğinin ivedilikle yapılmasıdır."