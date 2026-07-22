Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg ile takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah beyazlı kulübe büyük saygı duyduklarını belirten Tullberg, iki maçta da güçlü rakiplerini zorlamak istediklerini ifade etti.

'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ'

Mike Tullberg, "Beşiktaş çok büyük bir tarihe sahip bir kulüp. Yeni teknik direktörleri ve yeni oyuncuları var. Bazı futbolcuları daha önce birlikte çalıştığım dönemlerden tanıyorum. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz ancak kendimize de inanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve iki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

'KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ'

Rakipten çok kendi oyunlarına odaklandıklarını söyleyen Danimarkalı teknik adam, "Maç öncesinde rakip hakkında konuşmayı tercih etmiyoruz. Bu Beşiktaş'a saygısızlık değil. Tam aksine büyük saygı duyuyoruz ancak hazırlığımızı kendi takımımız üzerine kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

'TİPİK BİR DANİMARKA TAKIMI DEĞİLİZ'

Kadrolarında 17 farklı milletten futbolcu bulunduğunu belirten Tullberg, "Tipik bir Danimarka takımı değiliz. Beşiktaş kadar büyük bir ekonomik gücümüz yok ama kendi oyun anlayışımıza güveniyoruz." diye konuştu.

'BURAYA DEFANS YAPMAYA GELMEDİK'

Takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen ise Beşiktaş karşısında savunmaya çekilmeyeceklerini vurguladı.

Deneyimli futbolcu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve kendimize oldukça inanıyoruz. Buraya defans yapmaya gelmedik. Kendi taktiklerimizle, kendi futbolumuzu oynamaya geldik. İki maçta da bunu sahaya yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.