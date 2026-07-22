Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinde gözaltına alınmıştı.

İşlemleri için emniyete götürülen ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Bulut, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Doruk Bulut’a; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltilmişti.