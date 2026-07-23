Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Midtjylland'da Teknik Direktör Mike Tullberg, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının özellikle kırmızı kart sonrasında gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Danimarkalı teknik adam, Tüpraş Stadı'nın atmosferine ise ayrı bir parantez açtı.

'SONUÇTAN VE TAKIMIMDAN MEMNUNUM'

Karşılaşmayı değerlendiren Mike Tullberg, "Maça iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Hakem sahada bunu verdiyse kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum, gururluyum." diye konuştu.

Tullberg, sistem değişikliğine gittiklerini belirterek, "Maçın bir kısmında 4-4-1'den 5-3-1'e geçmemiz gerekti. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularımız vardı. Bazı isimleri riske edemedik. Sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. İlk yarıda önemli pozisyonlar verdik, bu anlamda biraz şanslıydık. Ama sonuçtan ve takımın ortaya koyduğu performanstan memnunum." dedi.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNUNLA GURUR DUYMALI'

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyleyen 40 yaşındaki teknik adam, Borussia Dortmund'daki görev dönemini örnek göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tullberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada çalışan, oynayan herkes Beşiktaş'ta olmaktan gurur duymalı. Taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak statta çok özel bir ortam oluşturuyor. Altı yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarı çok iyi ama burada taraftarın oyunculara verdiği güç gerçekten çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı oluşturduğu bu atmosferle gurur duymalı."