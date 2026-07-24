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Kaynak: AA

İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üç ilçede denize girişlere geçici yasak getirildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek dalga ve şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların denize girmemesi istendi.

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda dalga yüksekliğinin artmasının beklendiğini belirterek, 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günlerinde ilçedeki sahillerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Eyüpsultan Kaymakamlığı ise ilçe sınırlarındaki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 24 Temmuz Cuma günü denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Benzer bir karar Arnavutköy'de de alındı. Kaymakamlık, ilçe sahillerinde dalga yüksekliği nedeniyle 24 Temmuz Cuma günü denize girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan can güvenliği açısından alınan kararlara uymalarını ve uyarıları dikkate almalarını istedi.