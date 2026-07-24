Kaynak: ANKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 115 maden sahasının ihale edileceğini duyurdu. Karara ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda yer alan bilgilere göre, ihaleye çıkarılacak sahaların bulunduğu iller, erişim numaraları, maden grupları, koordinatları, yüzölçümleri, ihale tarihleri ve şartnameleri, MAPEG'in internet sitesinde en az 15 gün süreyle ilan edilecek.

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak. Başvurular, ilan edilen tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'ndaki ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Posta ya da farklı yollarla yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

İhaleye katılacakların, belirlenen taban ihale bedelinin en az yüzde 20'si oranında geçici teminat sunması gerekecek. Taban bedelin altında teklif verenler açık artırma aşamasına katılamayacak.

Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecek. İhaleyi kazananların, ihale bedeli ve diğer yasal yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi halinde ihale hakkı iptal edilecek ve yatırılan teminat gelir kaydedilecek. Ayrıca ruhsat işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin bir yıl içinde tamamlanmaması durumunda ruhsat hakkı da kaybedilecek.