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Kaynak: ANKA

Aksaray’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirlerarası yolda gerçekleştirdiği uygulamada yakalanan dört şüphelinin, uyuşturucu maddeleri yutarak taşıdığı tespit edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin midesinden toplam 155 parça eroin ve metamfetamin küpsülü çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ele geçirilen uyuşturucuların 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin olduğu bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 13 bin lira ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan İran riyalleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, sorgulandıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüpheliler, Aksaray Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.