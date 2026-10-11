Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İstanbul Sarıyer’de bir süre önce mide küçültme ameliyatı geçiren 48 yaşındaki Müyesser Kartav, 6 Ekim’de okuldan dönen 16 yaşındaki kızı tarafından yatak odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AMELİYAT SONRASI SIK SIK HASTANEYE GİTMİŞ

Kağıthane’deki özel bir hastanede ameliyat olan Kartav’ın, operasyonun ardından sağlık sorunları yaşadığı ve defalarca hastaneye başvurduğu öne sürüldü. Şüpheli bulunan ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KOMŞUSUNDAN İHMAL İDDİASI

Kartav’ın komşusu Hanım Büyük, ameliyat sonrası yeterli tıbbi destek sağlanmadığını iddia ederek, "İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

Kartav’ın cenazesi, 8 Ekim’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.