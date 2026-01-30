Dünyanın en değerli şirketlerinden Microsoft, 29 Ocak 2026’da hisselerinde yaşanan sert satış dalgasıyla birkaç saat içinde yaklaşık 400 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetti.

Microsoft hisseleri tek bir işlem gününde yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Bu düşüş, şirket tarihindeki en sert günlük kayıplardan biri olurken, bugüne kadar kaydedilen en büyük ikinci piyasa değeri erimelerinden biri olarak kayda geçti. İlginç olan ise bu çöküşün, olumsuz bir bilanço ya da düzenleyici şoktan değil, yatırımcı algısındaki ani değişimden kaynaklanmasıydı.

REKOR DÜZEYDEKİ HARCAMALAR ETKİLİ OLDU

Satış dalgasının temel nedeni, Microsoft’un açıkladığı rekor düzeydeki sermaye harcamaları oldu. Şirketin son çeyrekte bulut altyapısı ve yapay zekâ projeleri için yaptığı yatırım 37,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 66’lık bir artış anlamına geliyor. Harcamaların büyük bölümü veri merkezlerinin genişletilmesi, gelişmiş GPU alımları ve yapay zekâ altyapısının güçlendirilmesine yönlendirildi. Ancak yatırımcılar, bu büyüklükteki harcamaların kısa ve orta vadede nasıl bir getiri sağlayacağı konusunda soru işaretleri taşımaya başladı.

BULUT PLATFORMU AZURE'NİN BÜYÜMESİ

Microsoft’un bulut platformu Azure büyümeye devam etse de büyüme hızında hafif bir yavaşlama sinyali dikkat çekti. Şirket yöneticileri, GPU kapasitesi yetersizliği nedeniyle Azure’un potansiyelinden daha hızlı büyüyemediğini kabul etti. Talep ile sunum arasındaki bu uyumsuzluk, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Bir diğer kritik başlık ise Microsoft’un gelecekteki sözleşmeli gelirlerinin önemli bir bölümünün OpenAI ile olan iş birliklerine dayanması oldu. Bazı yatırımcılar, bu gelir yapısının uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda risk gördü.