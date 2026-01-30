Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il…

Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il…

Metropollerin stres ve gürültüsü geride kaldı; artık tamamen farklı bir manzara hâkim. TÜİK'in titizlikle hazırladığı Yaşam Memnuniyeti Raporu, Türkiye'nin mutluluk haritasını yeniden şekillendirdi. Zirvedeki o il gerçekten şaşırtıcı...

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 1

Mutlu şehir; insanların yüksek oranda yaşam memnuniyeti duyduğu, stresin düşük, sosyal ilişkilerin güçlü ve doğayla iç içe bir hayatın sürdürüldüğü yerleşim yerlerini tanımlar.

1 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 2

Türkiye'de bu kavram özellikle TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması ile gündeme gelir; illerin mutluluk oranları burada ölçülür.

2 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 3

Bu şehirlerde sakin bir tempo, sağlam komşuluk bağları, doğal güzelliklere yakınlık ve günlük koşuşturmadan uzak bir yaşam hâkimdir. Büyük kentlerin trafiği, gürültüsü ve sürekli acele gibi unsurları mutluluğu gölgelemez.

3 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 4

Uluslararası düzeyde Charles Montgomery'nin "Happy City" (Mutlu Şehir) kitabıyla yaygınlaşan yaklaşım ise şehir tasarımının (yaya dostu alanlar, yeşil bölgeler, sosyal etkileşim) insan mutluluğunu doğrudan yükselttiğini savunur.

4 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 5

Türkiye'nin en mutlu illeri sakinlik, doğa ve güçlü sosyal bağlarla öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre Sinop yıllardır zirvede; burada yaşayanlar stres, üzüntü ve telaştan uzak, huzurlu bir hayat sürüyor. Mutluluk oranları yüzde 77'yi aşıyor.

5 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 6

Herkes İstanbul veya Ankara gibi metropollerin üst sıralarda olacağını düşünürken sonuçlar tüm ezberleri bozdu. Öyle bir şehir birinci sıraya yerleşti ki, oraya gidenlerin neden geri dönmek istemediği şimdi netleşiyor.

İşte 81 il arasından sıyrılarak 'huzurun yeni başkenti' unvanını alan o sürpriz şehir ve mutluluk listesinin ilk 20'u...

6 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 7

20. ERZURUM

Erzurum, yüzde 71-73 oranıyla en mutlu 20 şehir. Nüfus yaklaşık 760 bin.

7 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 8

19. AMASYA

Amasya, yüzde seviyede (tarihi ve doğal güzellik etkisi) en mutlu 19 şehir. Nüfus yaklaşık 340 bin.

8 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 9

18. KIRŞEHİR

Kırşehir, yüzde 72 oranıyla en mutlu 18 şehir. Nüfus yaklaşık 250 bin.

9 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 10

17. AKSARAY

Aksaray, yüksek seviyede en mutlu 17 şehir. Nüfus yaklaşık 430 bin.

10 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 11

16. KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, yüzde 71-73 oranıyla en mutlu 16. Şehir. Nüfus yaklaşık 1 milyon 170 bin.

11 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 12

15. SAKARYA

Sakarya, yüzde yüzde 72+ oranıyla en mutlu 15 şehir. Nüfus yaklaşık 1 milyon 60 bin.

12 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 13

14. BOLU

Bol, yüzde 73-75 oranıyla (yeşil alanlar ve huzur faktörüyle öne çıkıyor) en mutlu 14 şehir. Nüfus yaklaşık 320 bin.

13 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 14

13- ISPARTA

Isparta, yüzde 72-74 oranıyla (doğa ve sakin yaşam etkisiyle yüksek) en mutlu 13 şehir. Nüfus 450 bin.

14 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 15

12- HAKKARİ

Hakkari, yüzde 71-73 oranıyla (Güneydoğu'dan sürpriz isimlerden) en mutlu 12 şehir. Nüfus yaklaşık 280-290 bin.

15 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 16

11- BALIKESİR

Balıkesir, yüzde 72-74 oranıyla en mutlu 11 şehir. Nüfus yaklaşık 1 milyon 250 bin

16 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 17

10- ŞIRNAK

Şırnak, yüzde 71.36 oranıyla en mutlu 10. şehir. Nüfusu 537 bin 672.

17 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 18

9- SİİRT

Siirt, 331 bin 700 nüfusuyla Siirt, yüzde 71.65 oranıyla 9. sırada.

18 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 19

8- UŞAK

Uşak, yüzde 72.34 mutluluk oranıyla 8. sırada yer alıyor. Nüfusu 369 bin 433.

19 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 20

7- DÜZCE

395 bin 979 nüfusuyla Düzce, yüzde 72.77 oranıyla 7. sırada bulunuyor.

20 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 21

6- ÇANKIRI

216 bin 312 nüfusuyla Çankırı, yüzde 73.5 oranıyla 6. sırada.

21 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 22

5- KÜTAHYA

279 bin 367 nüfusu olan Kütahya, yüzde 73.76 oranıyla beşinci sırada.

22 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 23

4- KIRIKKALE

Kırıkkale, yüzde 75.48 oranıyla Türkiye'nin en mutlu 4. ili. Nüfusu 271 bin 920.

23 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 24

3- BAYBURT

81 bin 910 nüfusuyla Türkiye'nin en küçük illerinden Bayburt, yüzde 75.91 oranıyla en mutlu 3. şehir.

24 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 25

2- AFYONKARAHİSAR

Yüzde 76.43 mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu ikinci ili Afyonkarahisar. Nüfusu 736 bin 912.

25 26
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu: İstanbul ve Ankara listede yok: İşte zirvedeki o il… - Resim: 26

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!

1- SİNOP

Sinop, Karadeniz'in ve Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" ünvanını sonuna kadar hak ediyor. yüzde 77.66'lık mutluluk oranıyla zirveye yerleşen şehir, 80 ili geride bıraktı. Nüfusu 216 bin 460.

26 26
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro