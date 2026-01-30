Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belli oldu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 1

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurada temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

1 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 2

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu.

2 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 3

Rakip: Nottingham Forest

Sarı-lacivertli ekibin rakibi İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Nottingham Forest...

3 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 4

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman?

Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat’ta oynanacak.

4 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 5

Turu geçtiğimiz takdirde 12 ve 19 Mart tarihlerinde son 16 maçlarına çıkacağız.

5 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 6

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin lig aşamasında çıktığı 8 maçta 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

6 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 7

Fenerbahçe Avrupa'da Ne Kadar Para Kazandı?

Fenerbahçe’nin bu sezon sergilediği performans, sarı-lacivertli kulübün kasasına şimdiden yaklaşık 19,5 milyon avro kazandırdı. Kanarya, play-off turunu geçmesi halinde gelirine 1,75 milyon avro daha ekleme fırsatı yakalayacak.

7 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 8

Turu Geçmemiz Durumunda Rakiplerimiz Hangi Takımlar?

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçtiği takdirde eşleşeceği takımlar belli oldu.

8 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 9

MIDTJYLLAND

9 10
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Resim: 10

REAL BETIS

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro