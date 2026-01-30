İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurada temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belli oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu.
Rakip: Nottingham Forest
Sarı-lacivertli ekibin rakibi İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Nottingham Forest...
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman?
Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat’ta oynanacak.
Turu geçtiğimiz takdirde 12 ve 19 Mart tarihlerinde son 16 maçlarına çıkacağız.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin lig aşamasında çıktığı 8 maçta 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
Fenerbahçe Avrupa'da Ne Kadar Para Kazandı?
Fenerbahçe’nin bu sezon sergilediği performans, sarı-lacivertli kulübün kasasına şimdiden yaklaşık 19,5 milyon avro kazandırdı. Kanarya, play-off turunu geçmesi halinde gelirine 1,75 milyon avro daha ekleme fırsatı yakalayacak.
Turu Geçmemiz Durumunda Rakiplerimiz Hangi Takımlar?
Fenerbahçe'nin play-off turunu geçtiği takdirde eşleşeceği takımlar belli oldu.
MIDTJYLLAND
REAL BETIS