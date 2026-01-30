Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'da Ne Kadar Para Kazandı?

Fenerbahçe’nin bu sezon sergilediği performans, sarı-lacivertli kulübün kasasına şimdiden yaklaşık 19,5 milyon avro kazandırdı. Kanarya, play-off turunu geçmesi halinde gelirine 1,75 milyon avro daha ekleme fırsatı yakalayacak.