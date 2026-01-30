Bağkur'da emeklilik için 60 yaş ve en az 5.400 gün prim ödeme şartı bulunuyor. SSK'da ise 58 yaş ve 4.500 gün prim ödemesi yeterli olarak görülüyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ‘teyit ettirin’ diyerek uyardı: Emeklilik hayalleriniz yıkılabilir
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik yaş süresini dolduran bir kadına primlerini ödeyerek emekliliklerini tamamlayabileceği tavsiyesini verdi. Ancak kadın, SGK’dan aldığı bilgide 2031’den önce emekli olamayacağını öğrenerek şoku yaşadı.Derleyen: Süleyman Çay
Kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında emeklilik mümkün olup, bu süre içinde sigortalılık süresi dikkate alınıyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ise katıldığı bir YouTube yayınında ‘teyit ettirin’ diyerek SGK’nın yanlış bilgi verdiğini söyledi.
Erdursun, yanına gelen 65 yaşında olan kadının emekli hazırlığında olduğunu belirterek, “SSK'dan 25 yıllık sigortalık süresi 58 yaş 4.500 gün. İlk işe başladıktan sonra kadının 25 yıllık sigortalık süresi 2031'de tamamlanıyor” dedi.
Bağkur 5.400 gün 60 yaş ama 15 yıllık sigortalık süresi gerektiğini hatırlatan Erdursun ise kadına şu tavsiyede bulundu:
“İsteğe bağlı 1.261 gününü öde sonrasında 5.400 güne de ulaşacaksın ve emekli olacaksın.”
Ardından kadının SGK’ya gittiğini ve büyük şok yaşadığını anlatan Erdursun, “Kadın SGK’ya gitmiş. SGK demiş ki yok böyle bir şey. Sen 2031'den önce emekli olamazsın. Kadının isteğe bağlısında durdurmuşlar” ifadelerini kullandı.
SGK’nın yanlış bilgi verdiğine dikkat çeken Erdursun, “Hatta kadını SGK müdür yardımcısına yönlendirdim. ‘Size Sosyal Güvenlik Kurumu yanlış bilgi verdi’ dedim. Bizim verdiğimiz bilgiler doğrudur. Kurumlardan alacağınız bilgileri de teyit ettirin” uyarısında bulundu.