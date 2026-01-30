Dünya ekonomisinin geleceğine dair yayımlanan yeni bir rapor, piyasalarda yapay zeka odaklı ciddi bir riskin oluştuğuna işaret etti.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan "Başekonomistler Görünümü Ocak 2026" raporu, ABD merkezli teknoloji hisselerinde yaşanabilecek olası bir değer kaybının dünya genelinde sarsıntı yaratabileceğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE "DÜŞÜŞ" BEKLENTİSİ HAKİM

Ankete katılan başekonomistlerin yüzde 52’lik bir kesimi, yapay zekayla bağlantılı varlıkların 2026 yılında değer kaybedeceği görüşünde birleşiyor. Katılımcıların yüzde 9’u bu düşüşün oldukça sert olacağını öngörürken, yüzde 40’lık bir grup ise yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyor.

Özellikle "Muhteşem Yedili" olarak bilinen teknoloji devlerinin ABD endeksindeki payının yüzde 20’lerden yüzde 35’e çıkması, riskin bu şirketler üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Raporda, ABD borsalarında meydana gelebilecek olası bir çöküşün küresel maliyetinin 35 trilyon doları bulabileceği vurgulanıyor.

DEV KURUMLARDAN "BALON" VE "FOMO" UYARILARI

Uluslararası finans kuruluşları da mevcut tabloya dair endişelerini paylaşıyor. Raporda yer verilen bilgilere göre;

Avrupa Merkez Bankası (ECB), teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin "Fear of Missing Out" olarak bilinen "FOMO" yani günceli kaçırma korkusundan beslendiği uyarısını yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), ABD hisse senetleri ile altının son 50 yıldır ilk kez eş zamanlı yükseldiğine dikkat çekerek bu durumu tarihsel "balon" dönemleriyle ilişkilendirdi.

IMF ise bu büyük şirketlerden birkaçında yaşanacak olumsuzluğun tüm küresel piyasalara yayılma riski taşıdığını belirtti.

KRİPTO VE ALTIN CEPHESİNDE BELİRSİZLİK

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu (yüzde 62), kripto paralardaki değer kayıplarının süreceğini tahmin ediyor.

Altın konusunda ise görüşler bölünmüş durumda; katılımcıların yüzde 54’ü altının 2025’te zirve noktasını gördüğünü savunurken, yüzde 46’lık bir kesim yükselişin süreceğini öngörüyor.

DOT-COM KRİZİ İLE FARKLAR

Haberde, mevcut durumun 2000'li yılların başındaki "Dot-com" kriziyle kıyaslandığı ancak önemli bir farkın bulunduğu belirtildi. Günümüzün yapay zeka devlerinin o döneme kıyasla çok daha yüksek karlılık oranlarına sahip olduğu ve reel altyapı yatırımları yaptıkları ifade edildi.

Ancak buna rağmen başekonomistlerin yüzde 74'ü, ABD'deki yapay zeka varlıklarında yaşanacak bir değer kaybının küresel ekonomi üzerinde geniş çaplı ve sarsıcı etkileri olacağı konusunda hemfikir.