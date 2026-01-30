2008 küresel mali krizine yönelik isabetli tahminleriyle bilinen ABD’li ekonomist Peter Schiff, dünya ekonomisine ilişkin sert uyarılarda bulundu. Altın ve gümüş fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bir dönemde konuşan Schiff, yeni bir ekonomik krizin kapıda olduğunu ve merkezinde ABD’nin yer aldığını öne sürdü.

Bloomberg’in aktardığına göre Schiff, ABD dolarının ve kamu borcunun ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Fox Business yayınında değerlendirmelerde bulunan Schiff, merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.

2008 mali krizi 'okul pikniği' kalacak

“ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar” diyen Schiff, yaklaşan krizin boyutuna ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz.”

Schiff, ABD ekonomisinin üretim yerine tüketime dayalı yapısının sürdürülemez olduğunu savunarak, doların rezerv para statüsüne olan güvenin hızla azaldığını söyledi. Küresel dengelerin değiştiğini belirten ekonomist, “Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor” dedi.

Doların geleceğine ilişkin karamsar bir tablo çizen Schiff, “ABD dolarına dayalı sistem işlevsiz hale geldi. Dünya şimdi ABD’nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak” değerlendirmesinde bulundu.