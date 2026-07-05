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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Upamecano'ya, takım arkadaşı Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberler hatırlatıldı.

'KALIYOR, KALIYOR'

Fransız savunmacıya, "Olise ile ilgili Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri var. Onu Bayern Münih'te kalmaya ikna edebildiniz mi?" sorusu yöneltildi.

Upamecano ise gülümseyerek kısa ve net bir cevap verdi: "Kalıyor, kalıyor."

223 MİLYON EURO'LUK İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Bayern Münih'e 223 milyon Euro'luk rekor bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. Ancak şu ana kadar iki kulüpten de transfer iddialarını doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 52 resmi maçta görev yapan Michael Olise, 22 gol ve 31 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.