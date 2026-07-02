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Real Madrid'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda Başkan Florentino Perez'in ses getirecek bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi.

Bir süredir Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise ile ilgilenen Real Madrid'in çılgın bir teklifle Bundesliga devini transfere ikna etmeye hazırlandığı kaydedildi.

REAL MADRID BONUSLARLA 223 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Real Madrid 190 milyon Euro'ya ek olarak 33 milyon Euro bonus içeren bir teklifte bulunarak Michael Olise transferinde güçlü bir pozisyonda pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

BALLON D'OR ADAYI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 52 maçta 22 gol, 31 asistle oynayarak toplam 53 gole katkı sağlayan Olise, Dünya Kupası'nda da şu ana kadar 4 karşılaşmada 6 asist yaptı. 24 yaşındaki yıldız bu etkileyici form grafiğiyle şimdiden Ballon d'Or ödülünün en güçlü adayları arasında gösteriliyor.