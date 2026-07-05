Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan Yeşildere Mahallesi'nde oto yıkama esnaflığı yapan 30 yaşındaki Sedat Çelik, televizyonda izlediği bir doğa ve hayvancılık belgeselinden esinlenerek üretime adım attı.
Televizyonda izlediği belgesel hayatını değiştirdi: Oto yıkamacıydı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Sedat Çelik, televizyonda izlediği belgeselden etkilenerek kendi imkanlarıyla kuluçka makinesi üretti. Oto yıkama dükkanında kanatlı hayvan üretimine başlayan Çelik, destek bulması halinde ilçede entegre tavukçuluk tesisi kurmak istiyor.Kaynak: İHA
Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ilgi duymaya başlayan genç girişimci, iş yerinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü. Kendi el becerisi ve imkanlarıyla ısı ile nem dengesini otomatik olarak ayarlayabilen bir kuluçka makinesi imal etti.
Geliştirdiği makineye özel süs tavukları ile yüksek verimli ırkların yumurtalarını yerleştiren Çelik, yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda üç dönem üst üste yüksek başarıyla civciv çıkımı sağladı. Oto yıkama dükkanından gelen civciv sesleri, kısa sürede hem müşterilerin hem de mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini çekti.
Yetkili kurumların kendisine destek vermesi durumunda işini büyüterek bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Sedat Çelik, süreci şu sözlerle aktardı:
"Her şey bir akşam izlediğim belgeselle başladı. 'Neden ben de yapmayayım' dedim ve kolları sıvadım. Oto yıkama dükkanımda kendi ellerimle kurduğum bu küçük kuluçka sistemiyle 3 kez üst üste çok başarılı sonuçlar aldım. Şu an özel ve nitelikli ırkların civcivlerini yetiştiriyorum. Ancak benim hedefim sadece bu dükkanla sınırlı kalmak değil.
Eğer devlet büyüklerimiz ve yetkililerimiz bize el uzatır, yer ve ekipman konusunda destek sağlarsa, Yüksekova'da hem civciv hem de yumurta üretimi yapacak kapsamlı bir fabrika kurmak istiyorum. İlçemizde bu potansiyel var, destek verilirse hem istihdam hem de bölgemizin hayvancılık lokomotifi olacağız."
Azmi ve üretim odağıyla çevresindeki esnafa da örnek olan genç girişimci, projesini daha ileriye taşımak amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile kalkınma ajanslarına başvuru yapmaya hazırlanıyor.