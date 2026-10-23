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Sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Görüşmeler sırasında AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde satış talimatı verdiği halde işlemi gerçekleşmeyen yatırımcılar da tasfiye sürecine eklendi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki gece mesaisinde kabul edilen düzenleme, fon paylarını iade etmek üzere talimat veren ancak fonun temerrüde düşmesi veya birim fiyatının açıklanmaması nedeniyle işlemi tamamlanamayan binlerce yatırımcıyı doğrudan etkiliyor.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; kabul edilen önergeye göre; 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) sistemine iletilmiş satış talimatı bulunan, ancak ilgili fonun temerrüdü veya katılma payı fiyatının ilan edilmemesi yüzünden işlemi gerçekleşmeyen yatırımcılar, "fon pay sahibi" sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi tutulacak. Bu durumdaki yatırımcıların katılma payları bloke edilmiş sayılacak.

"KÜÇÜK YATIRIMCI İÇERİDE HAPSEDİLDİ" TEPKİSİ

Düzenleme, hem finans çevrelerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir mağdur tarafından yapılan yorumda, tasfiye kararı olmasaydı aracı kurumların mevcut mevzuat gereği 16-17 Eylül ve sonrasındaki satış emirlerini o günkü fiyatlar üzerinden ödemekle yükümlü olacağı vurgulandı. Önergenin aracı kurumları büyük bir finansal yükümlülükten kurtardığını savunan mağdur, "Tasfiye olmasaydı yatırımcının 16-17 Eylül ve sonrası satış emirleri o fiyatlardan temerütte olsa yürürlükteki kanunlar dahilide ödenmek zorundaydı. Bu da Tera’yı muazzam bir ödeme yükümlülüğü altına sokacaktı. Bu önerge Tera’yı kurtardı. Son anda sistemden çıkmaya çalışan küçük yatırımcıda içeride hapis oldu" dedi.

MUHALEFET SERT ÇIKTI: GECE YARISI HARAMİLİĞİNE SOYUNUYORSUNUZ

Meclis'teki görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri kabul edilen önergeye çok sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Türeli, "Kanuna açıkça aykırı bir düzenleme çıkarıyoruz. Bu karar binlerce davayı beraberinde getirecektir” dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu önerge ile 250 bin vatandaşın alacağına çöküyorsunuz. Gece yarısı haramiliğine soyunuyorsunuz. Burada 830 milyar liralık yolsuzluk, soygun ve 450 bin mağdur var” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "AKP, satış talimatı vermiş ve parasını bekleyen yatırımcıyı tasfiye kuyruğuna sokuyor. Borç yoksa temerrüt nasıl olur? Vatandaşın mahkemede hakkını ararken dayanabileceği hukuki zemini tamamen ortadan kaldırmak istiyorsunuz” tepkisini gösterdi.

İKTİDAR VE SPK'DAN SAVUNMA

Gelen eleştirilere yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, önergenin hukuki bir boşluğu doldurmak amacıyla hazırlandığını belirterek, "Bu bir hukuk tarifidir. Sadece satış emri verilmiş olması takasın tamamlandığı anlamına gelmez, hukuki boşluk oluşmasın diye bu adımı attık" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamada ise tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabındaki yatırımcılar açısından, yalnızca satış talimatı verilmiş olmasının veya sistemde kaydın bulunmasının takasın başladığı anlamına gelmediği savunuldu.

"PİYASA GÜVENİ ZEDELENİYOR"

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, bir gecede yapılan bu tür mevzuat değişikliklerinin sermaye piyasalarına olan güveni zedeleyeceği uyarısında bulunuyor. Düzenlemenin yerli ve yabancı yatırımcı nezdinde güvensizlik yaratacağını belirten uzmanlar, hukuki öngörülebilirliğin ortadan kalkmasının uzun vadede tüm yatırım araçlarını olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.

Kaynak: Sözcü