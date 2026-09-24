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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çakarlı aracın 'statü sembolü değil, görev gerekliliği' olduğunu söyledi. Milletvekillerine çağrıda bulunarak "Görevleri dışında çakarlı araç kullanmamalıdır" dedi.



Odatv'de yer alan habere göre, MHP'li Feti Yıldız, açıklamasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesine işaret ederek geçiş üstünlüğünün görev ve zorunluluk haliyle bağlantılı olduğunu belirtti. Çakar lambaların ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri ile mevzuatta belirlenen diğer araçlarda görev amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.

ÖZEL İŞLERDE KULLANANLARI ELEŞTİRDİ

Yıldız, yetkinin zaman zaman amacı dışında kullanıldığını savunarak özel işleri sırasında çakarlı araç kullananlara yönelik eleştiride bulundu:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesi ve Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesi çakar kullanımını sınırlandırmıştır. Çakar lamba, bir statü sembolü değil, acil durum ve görev gerekliliği için kullanılmak üzere devlet tarafından yetkilendirilmiş araçlara verilen bir haktır. Ambulanslar, İtfaiye araçları, Emniyet ve jandarma ekipleri, Acil durum müdahale araçları, Devlet protokol araçları gibi sınırlı sayıda resmi araç tarafından sadece görev anında kullanılabilir. Bu hakkın suistimal edildiğine çok sık tanık oluyoruz. Özel işlerinde berbere, manava, bakkala gidip gelirken, kırda gezerken çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Bu arkadaşların trafikte seyir halinde olan vatandaşlardan büyük tepki aldıklarını hatırlatmak istiyorum. Ama, lakin, fakat demeden net olarak söylüyorum. Milletvekili arkadaşlar yasama görevleri ile ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır."