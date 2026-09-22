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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın pazarlık konusu ettiği ve "Beni Cumhurbaşkanı adayı gösterin, sorun çıkarmayayım" dediği iddialarını yalanlamadığı isim krizinde yeni perde açıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Feti Yıldız ile yaptığı görüşmede isim krizini sordu. Yıldız iki isim arasında bir benzerlik söz konusu olmadığını söyledi.

Feti Yıldız'ın Burhan'a konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: