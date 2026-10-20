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Sanatçıların "müstehcenlik" kıskacına alındığı; Cem Adrian'ın şarkı sözleri, Manifest'in ise giyim tarzı sebebiyle hedef gösterilip yargı konusu haline getirildiği bir dönemde MHP'li belediye başkanı ve AK Parti teşkilatlarının katılımıyla Alaca'da fantezi iç giyim mağazası açıldı. Mağazanın "dualar" eşliğinde açılması sosyal medyada tepki çekti.

PROTOKOL TAM KADRO ORADAYDI

Mağazanın açılış programına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru katıldı. Törende ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

DUALARLA KURDELE KESİLDİ

Açılışta yapılan duaların ardından İç Giyim mağazasının kurdelesi, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Gerçekleştirilen açılışta yeni işletmenin Alaca’nın ticari hayatına katkı sağlaması temennisinde bulunulurken, protokol üyeleri işletme sahibi Çiğdem Yılmaz’a bol ve bereketli kazanç dileklerini iletti.

ÇORUM DAHA ÖNCE MANİFEST İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Çorum'da yaşanan bu açılış anları, daha önce AK Partili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Yerel haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre, çocukların müzik grubu Manifest'i çok sevdiklerini belirterek kentte konser verilmesini istemesi üzerine Başkan Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" diyerek talebi reddetmiş ve karar kamuoyunda geniş eleştiri toplamıştı.