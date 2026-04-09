Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, partisinin dış politika vizyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Topsakal, MHP’nin 2028 seçimlerinde AK Parti ile ittifakını sürdürmesinin gayriresmî şartının, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile daha yakın iş birliğine yönelmesi olduğunu açıkladı.

Rusya’nın Vedomosti gazetesine konuşan Topsakal, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, ABD ve İsrail’e karşı Türkiye’nin Rusya ve Çin ile yeni bir ittifak zemini kurması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda Moskova’da temaslarda bulunduğunu belirtti.

“BAKANLIK DEĞİL, PROGRAM ÖNCELİKLİ”

Topsakal, Moskova ziyaretinin Devlet Bahçeli’nin görevlendirmesiyle gerçekleştiğini ifade ederek, siyasi partiler, bürokratlar ve entelektüellerle görüşmeler yaptığını söyledi. Türkiye, Rusya ve Çin arasında kurulacak yakınlaşmanın yalnızca ekonomik değil, güvenlik açısından da kritik önem taşıdığını vurgulayan Topsakal, küresel dengelerin değiştiği bir dönemde Türkiye’nin alternatif ortaklıklara yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP’li Topsakal, partisinin AK Parti ile seçim iş birliğinde önceliğinin makam paylaşımı olmadığını belirterek, “Bakanlık makamları değil, Rusya ve Çin ile iş birliğine yönelik bir programın kabul edilmesi” ifadesini kullandı.

Vedomosti ise Topsakal’ın Moskova ziyaretini, Türkiye’nin dış politikadaki yön arayışına ilişkin dikkat çekici bir adım olarak değerlendirdi. Gazete, MHP’nin son dönemde Rusya ve Çin’le daha yakın ilişkileri savunan çıkışlarının Ankara’daki dış politika tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı yorumunu yaptı.