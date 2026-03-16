İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davayı CHP'lilere kapatma talebi Başsavcılık tarafından onaylandı. Sanıklar, sanık avukatları, bir kişi olmak üzere sanık yakını ve sayılı basın mensubunun dışında duruşma salondan takip edilemeyecek.

TALEP KABUL EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman imzalı yazıda, "Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek; bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması; Silivri Kaymakamlığı'nın yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi; suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızdan talimat alınması rica olunur" denildi.