Dinamiklerin derinden sarsıldığı MHP’de son dönemde yaşanan gelişmeler parti içinde uzun süredir biriken gerilimi gün yüzüne çıkardı. “MHP’ye sızan ajan” çıkışı sonrası İzzet Ulvi Yönter’in istifası ve İstanbul il ve ilçe teşkilatlarının görevden alınmasıyla başlayan süreç, MHP çevrelerinde “ilk adım” olarak değerlendiriliyor.

SIRADA İSTANBUL'A KOMŞU TEŞKİLATLAR VAR

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli sonrasının liderliğine hazırlanan Yönter’i desteklediği için görevden alınan İstanbul teşkilatlarını çevre iller izleyecek. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bolu teşkilatlarının Yönter’e yakınlığından dolayı tasfiye edileceği aktarılırken sürecin ucunun Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a çıkacağı belirtildi.

Kaynaklar, Devlet Bahçeli’nin bu süreçte “kontrollü bir tasfiye ve yeniden yapılanma” stratejisi izlediğini öne sürüyor. Bu kapsamda, Yönter’e yakın olduğu değerlendirilen teşkilatların aşamalı olarak görevden alınmasıyla birlikte hem teşkilatlardaki güç dengelerinin yeniden şekillendirileceği hem de olası bir liderlik tartışmasının önünün kesileceği ifade ediliyor.

SÜRECİN UCU SEMİH YALÇIN'A ÇIKACAK

MHP kaynakları, Bahçeli’nin uzun süre boyunca Yönter ile birlikte hareket eden Semih Yalçın’a "Yönterci teşkilatları" tasfiye ettireceği ve ardından Yalçın’ın istifasını isteyeceğini aktardı. Bahçeli’nin, tasfiye sürecini bizzat Semih Yalçın'a tamamlattırrarak süreç sonunda Yalçın’ı “yıpranmış bir figür” haline getireceği ve ardından da Yalçın’ın görevden alınmasının geleceği belirtildi.