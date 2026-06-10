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Kaynak: Haber Merkezi

MHP'de teşkilatlardaki tasfiye devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Yalçın şunları söyledi,

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Son dönemde MHP teşkilatları arasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teşkilat içinde tasfiyeler yaşanırken, yerlerine yeni isimler atanıyor.

Yalçın, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen'in atandığını duyurmuştu.