Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından bankalar mevduat oranlarını yeniden güncelledi. Yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için 32 günlük getiriler yeniden şekillendi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Son verilere göre bankalar, 1,5 milyon TL için 32 günlük vadede yüzde 43’ün üzerine çıkan faiz oranları sunmaya başladı. Bu oranlar, kısa vadeli mevduatı yeniden cazip hale getirdi.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Banka banka getiriler incelendiğinde en yüksek kazançlardan biri yüzde 44 faiz oranı sunan HSBC’de görülüyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Bu oranla 1,5 milyon TL’sini değerlendiren bir yatırımcı, 32 gün sonunda yaklaşık 47 bin 736 TL net kazanç elde ediyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

Odea Bank’ta aynı tutar için 46 bin 109 TL,

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

Akbank’ta ise yaklaşık 45 bin 567 TL getiri sağlanıyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

Getir Finans ve benzer oran sunan bankalarda kazanç 45 bin TL seviyelerinde gerçekleşiyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

Fiba Bank’ta 1,5 milyon TL’nin aylık getirisi yaklaşık 44 bin 802 TL olurken,

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

Hayat Finans’ta faiz oranı yüzde 42 seviyelerinde bulunuyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

Kamu bankalarında ise getiriler daha sınırlı kalıyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

Ziraat Bankası’nda yüzde 34 faiz oranıyla 32 günlük kazanç yaklaşık 36 bin 887 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

Uzmanlar, bankalar arasındaki faiz farklarının ciddi seviyelere ulaştığını belirterek yatırımcıların karar vermeden önce oranları dikkatle karşılaştırması gerektiğini vurguluyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: 1,5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın atacağı adımların mevduat faizlerini doğrudan etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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