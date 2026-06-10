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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin son maçında Beşiktaş Gain BAhçeşehir Koleji'ni Akatlar'da konuk etti.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Maça hızlı başlayan taraf Beşiktaş Gain olsa da ilk çeyreği 19-13 geride tamamlayan Bahçeşehir Koleji ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu ve zorlu deplasmanda devreye 39-35 önde girmeyi başardı.

İkinci yarısı nefes kesen karşılaşmada; üçüncü çeyreğin başında Bahçeşehir Koleji farkı açtı. Ancak oyundan kopmayan Siyah Beyazlılar son bölüme girilirken dengeyi sağladı.

BEŞİKTAŞ DEVON DOTSON İLE GERİ DÖNEREK SON ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI

Bahçeşehir Koleji'nin 1 sayı farkla önde girdiği dördüncü çeyrekte Beşiktaş taraftar rdesteğini de arkasına alarak hücumda ritim yakaladı ve skorda üstünlüğü ele aldı.

Maç boyunca Bahçeşehir Koleji'nin savunmakta zorluk yaşadığı yıldız oyuncu Devon Dotson son çeyreğe de ağırlığını koyarak 26 sayılık performansıyla Beşiktaş Gain'i finale taşıdı.

BEŞİKTAŞ FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek üst üste ikinci kez finale yükseldi ve yine Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

DUSAN ALIMPIJEVIC BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Beşiktaş'ın Sırp koçu Dusan Alimpijevic, maç sonu büyük mutluluk yaşayarak siyah beyazlı taraftarları selamladı.