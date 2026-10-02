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Kaynak: Haber Merkezi

Türk futbolunda Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturmada, hakem atamalarına müdahale edildiği iddialarına dair bir yazışma daha ortaya çıktı.

Gazeteci Sinan Burhan, gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Trabzonspor'un hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar bulunduğunu öne sürdü.

Burhan'ın iddiasına göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği yönündeki talebi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletildi.

YAZIŞMALARDA ÖZGÜR YANKAYA'NIN ADI GEÇİYOR

İddiayla birlikte paylaşılan görüntülerden birinde, WhatsApp yazışmalarının dökümü olduğu belirtilen bir tablo yer aldı.

Tabloda, adı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun baş harfleriyle örtüşen "İ.E.H." adlı hesabın Gündoğdu'ya "Özgür Yankaya" mesajını gönderdiği görülüyor.

Ardından aynı hesaptan "Bu adamı istemiyoruz" ve "Ertuğrul attı başkanım" ifadelerinin iletildiği öne sürüldü.

Söz konusu yazışmaların, Özgür Yankaya'nın Trabzonspor karşılaşmalarında hem hakem hem de VAR olarak görevlendirilmemesi talebiyle ilgili olduğu iddia edildi.

HAKEM KARARLARINA İLİŞKİN MESAJLAR DA DOSYADA

Paylaşılan dökümde Gündoğdu'nun, hakemin göremediği bir pozisyonda VAR'ın müdahale etmemesinin doğru olduğunu belirttiği ifadeler de yer aldı.