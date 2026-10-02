TFF ile ilgili olay iddia: Hacıosmanoğlu istifa için tarih verdi

Altaylı'nın 2 Ekim tarihli köşe yazısında aktardığına göre görüştüğü isim, Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılmayı kabul ettiğini ve yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğine dair söz verdiğini iddia etti.

Aynı kişi, Hacıosmanoğlu'nun federasyon içindeki desteğini kaybettiğini savunurken bahis soruşturması kapsamında yayımlanan yönetici listesinin de yaşanan anlaşmazlıkları artırdığını öne sürdü