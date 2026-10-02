Türk futbolunda deprem etkisi yararan hakem ve bahis soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda da hareketli günler yaşanıyor.
TFF ile ilgili olay iddia: Hacıosmanoğlu istifa için tarih verdi
Gazeteci Fatih Altaylı, TFF'nin kurucu yöneticilerinden biriyle yaptığı görüşmenin detaylarını aktararak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa kararı aldığını ve görevi bırakacağı tarihe yönelik yönetim kuruluna da söz verdiği iddiasını paylaştı.Furkan Çelik
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği konuşulurken konuyla ilgili Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısında federasyonun kurucu yöneticilerinden birinin iddiası gündeme oturdu.
'HACIOSMANOĞLU 1 HAFTA İÇİNDE İSTİFA SÖZÜ VERDİ' İDDİASI
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında federasyonun kurucu yöneticilerinden biriyle yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Altaylı, görüştüğü kişinin Hacıosmanoğlu'nun yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğine dair söz verdiğini öne sürdüğünü aktardı.
Altaylı'nın 2 Ekim tarihli köşe yazısında aktardığına göre görüştüğü isim, Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılmayı kabul ettiğini ve yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğine dair söz verdiğini iddia etti.
Aynı kişi, Hacıosmanoğlu'nun federasyon içindeki desteğini kaybettiğini savunurken bahis soruşturması kapsamında yayımlanan yönetici listesinin de yaşanan anlaşmazlıkları artırdığını öne sürdü
'İSTİFA ETMEZSE ALTI ÜYE YÖNETİMİ DÜŞÜRECEK'
Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceğine ihtimal vermediğini belirttiğini, bunun üzerine görüştüğü kişinin ikinci bir senaryodan söz ettiğini yazdı.
İddiaya göre TFF Yönetim Kurulundaki altı üye, Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılmaması halinde istifa etmeye hazır.
Söz konusu kişinin, bu istifalarla federasyon yönetiminin düşürülmesinin amaçlandığını söylediği aktarıldı
TFF'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANDI
Federasyonda bahis soruşturmasının ardından bazı yöneticiler görevlerinden ayrıldı. PFDK'ya sevk edilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün yanı sıra yedek üyeler Adem Doğrul, Seyman Gençtürk ve Kazım Şengöçgel'in de istifalarını sunduğu bildirildi.