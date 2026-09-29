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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanların isimleri sırasıyla şu şekilde;

1-Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2-Ferdi KARADORUK ( TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3-Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4-Yunus YILDIRIM( TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6-Alican SAĞLAR ( TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7-Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

Antalya Bölgesi Hakemleri’nin yılın ilk aylarında yaptıkları şikayet üzerine soruşturmanın başladığı aktarılıyor. Operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlerken; MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri dosyada bulunuyor.

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