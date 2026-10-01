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Kaynak: AA

Metro Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'de üst düzey atama yapıldı.

Mayıs 2024'ten bu yana Metro Türkiye'nin dönüşümüne ve büyüme stratejilerine liderlik eden David Antunes, görevini Nadir Kadji'ye devretti.

Antunes, Metro bünyesinde yürüttüğü Türkiye, Polonya, Çekya, Slovakya ve Hırvatistan'dan sorumlu Merkez Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (EVP) göreviyle bölgesel stratejileri yönetmeye devam edecek.

Metro Sırbistan CEO'su olarak görev yapan ve markada yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunan Nadir Kadji, kariyerine Mayıs 2006'da Metro Fransa'da İnsan Kaynakları Müdürü olarak başladı.