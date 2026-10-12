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Kaynak: DHA

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında yerel, kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısında

(Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.