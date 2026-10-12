MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında yerel, kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Meteroloji Trakya'yı saat vererek uyardı: 3 ilde sarı kodlu alarm - Resim : 1

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısında

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteroloji açıkladıKuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteroloji açıkladıGündem

Meteroloji Trakya'yı saat vererek uyardı: 3 ilde sarı kodlu alarm - Resim : 3

(Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.